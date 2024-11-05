«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на матч плей-офф Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.54.

«Динамо» в этом сезоне заняло вторую строчку в групповом этапе Кубка. В целом этот отрезок пути получился для москвичей неоднозначным. Уже с 1-го тура стало понятно, что просто явно не будет. В дерби москвичи были разгромлены «Спартаком» — 0:3, зато дальше пришли две победы в основное время и одна — в серии пенальти. Дважды обыграть удалось махачкалинское «Динамо» и один раз — «Крылья». Вторая игра со «Спартаком» должна была определить, получится ли у бело-голубых претендовать на первое место в группе. Бо́льшую часть игрового времени «Динамо» вело в счёте, но удержать шаткое преимущество не получилось. На голы Дасы и Маухуба красно-белые ответили мячами Барко, Мартинса и Виллиана Жозе. «Спартак» занимает первое место, «Динамо» же довольствуется лишь второй строчкой.

«Локомотив» в этом групповом этапе играл здорово и набрал 17 очков — лучший результат среди всех команд. Уже после четырёх туров стало понятно, что в плей-офф Пути РПЛ железнодорожники попадут, при этом с первого места. В оставшихся матчах Михаил Галактионов мог выпускать и третий состав, результат уже достигнут. «Локомотив» тем не менее продолжил набирать очки. Со счётом 2:1 обыграл «Оренбург», а в последнем туре устроил голевую перестрелку с «Ростовом». Основное время закончилось со счётом 2:2, а чуть удачливее в серии пенальти оказались железнодорожники — 8:7.

Обе команды показывают в Кубке России вполне приличные результаты, радуя болельщиков голами. И те и другие забили 17 раз за шесть игр, предположу, что оборотов команды не сбавят. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».