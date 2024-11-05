ПСВ — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Жирона».

Ставка: победа ПСВ за 1.71.

«Нидерландский ПСВ в Лиге чемпионов провёл три матча. Два из них, со «Спортингом» и «ПСЖ», завершились вничью 1:1. В 1-м туре турнира команда из Эредивизии уступила «Ювентусу» (1:3). В турнирной таблице занимает 28-е место. В чемпионате Нидерландов красно-белые идут на первом месте, однако в предыдущем туре они проиграли своему главному конкуренту «Аяксу» со счётом 2:3.

У «Жироны» в Лиге чемпионов дела обстоят чуть лучше. Был обыгран «Слован» (2:0), а до него два поражения от «ПСЖ» (0:1) и «Фейеноорда» (2:3). В Ла Лиге команда Мичела в этом сезоне — типичный середняк. В 12 матчах испанцы набрали лишь 15 очков и разместились на 11-м месте.

Ранее между собой ПСВ и «Жирона» не встречались. Поэтому, отталкиваясь от формы команд, считаем, что фаворитом будет клуб из Нидерландов, который не хочет огорчить своих болельщиков, которые придут на стадион. Поставим на победу ПСВ», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».