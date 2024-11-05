«Лилль» — «Ювентус»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов во Франции

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«К очному матчу в Лиге чемпионов французский «Лилль» и итальянский «Ювентус» подходят соседями по турнирной таблице. Туринский клуб занимает 14-е место, «Лилль» — 15-е.

Французы на старте турнира оступились в матче со «Спортингом» (0:2), но затем одержали две победы над испанскими клубами «Реал» (1:0) и «Атлетико» (3:1).

«Ювентус» под руководством Тьяго Мотты, наоборот, начал Лигу чемпионов с двух побед над «Лейпцигом» (3:2) и ПСВ (3:1), а затем неожиданно для многих проиграл дома «Штутгарту» (0:1).

У «Лилля» в состав вернулся Рибейро, пропустивший матч с «Лионом», а у «старой синьоры» после травмы восстановился Тён Копмейнерс. Также отметим возвращение вратаря «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио, отбывшего наказание за красную карточку в игре с «Лейпцигом».

Матч станет первым очным противостоянием этих команд. «Лилль» и «Ювентус» в последнее время редко уходят с поля без забитых голов, отсюда напрашивается прогноз, что забьют обе команды. На это и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».