«Лилль» — «Ювентус»: ставка Дмитрия Градиленко на матч общего этапа Лиги чемпионов

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют — нет за 1.89.

«В 4-м туре Лиги чемпионов сойдутся «Лилль» и «Ювентус». Обе команды в этом турнире имеют по две победы. Туринцы обыграли ПСВ (3:1) и «Лейпциг» (3:2), а французы справились с «Реалом» Мадрид (1:0) и «Атлетико» (3:1).

В своих чемпионатах соперники тоже имеют схожие позиции, идут рядом с группой лидеров. «Лилль» в Лиге 1 занимает четвёртое место, а «Ювентус» в Серии А — пятое.

Так что мне кажется, что в этом матче будет достаточно равная игра. Я предлагаю рассмотреть здесь ставку «обе забьют — нет». Коэффициент на это составляет 1.89», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».