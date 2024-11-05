«Реал» — «Милан»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Милан».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.12.

«Обсудим классику европейского футбола. Но не совсем понятно, в каком сейчас состоянии «Реал», так как матч против «Валенсии» был перенесен из-за наводнения и большого количества жертв, поэтому мадридцы не играли уже полторы недели. Особенно после неудачного «эль класико» и скандала с вручением «Золотого мяча» — непонятно, в каком состоянии будет «Королевский клуб». Тем не менее у «Реала» есть мускулы, которыми можно играть.

Что сейчас есть у «Милана»? Непонятно. Недавно на своём поле «Милан» проиграл «Наполи» (0:2), но там было большое количество травмированных. В последнем туре на выезде обыграли «Монцу» (1:0), но в целом футбол пока показывает не очень ровный. В Лиге чемпионов у «Милана» три матча и одна победа, причём виктория добыта в большинстве против «Брюгге». В большинстве «Милан» даже умудрился пропустить, но всё же выиграл в итоге.

Мората сыграет против своей бывшей команды, в которой он воспитывался. У него явно есть какой-то свой особый зуб на «Реал». Не знаю, как сыграет «Реал» после всего прошедшего, но мне кажется, что Винисиус и его партнёры по команде, которые хотят поддержать бразильца, на своём поле постараются показать этой Лиге чемпионов, кто есть кто.

Несмотря ни на что, для «Реала» позитивной историей является последний матч в Лиге чемпионов против «Боруссии», когда за тайм удалось забить аж пять мячей. Мне кажется, что «Реал» всё же обладает той мощью, которую можно включить в необходимый момент.

Мой прогноз на этот матч — победа «Реала» минимум в два мяча, то есть с форой (-1,5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».