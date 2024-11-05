«Реал» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Милан».

Ставка: победа «Реала» 3:1 за 9.80.

«Реал» Мадрид и «Милан» встретятся в 4-м туре Лиги чемпионов. Да, обе команды не всегда удачно выступают, терпят неудачи время от времени, особенно это касается миланцев. Но матч всё равно интригующий, один из центральных в туре.

«Реал» уже провалил две игры за последний месяц. Сперва он явно недооценил «Лилль» в Лиге чемпионов, несерьёзно отнёсся к сопернику. Французы же были готовы к тяжёлой игре и победили по делу — 1:0. Второй провал спустился неделю назад — «эль класико». Второй тайм ужасно провёл клуб, не смог правильно отреагировать на пропущенные голы, 0:4 по итогу.

Но прямо провалов у подопечных Анчелотти больше не было. В остальных встречах почти всегда они выигрывали. Видели мы уже и ту самую магию в ЛЧ, когда с «Боруссией» Дортмунд клуб отыгрался с 0:2 во втором тайме, забив пять голов. В Ла Лиге «сливочные» уверенно идут вторыми, от «Барсы» же достаточно сильно отстают.

«Милан» выступает более нестабильно. Чаще клуб проигрывает, тяжело предсказать, удастся ли ему провести отличный матч или нет. Одно можно пока точно констатировать — что против сильных соперников очень тяжело приходится миланцам. Так, за последнее время они проиграли «Ливерпулю» и «Байеру» в ЛЧ (1:3 и 0:1), а также «Наполи» (0:2) и «Фиорентине» (1:2) в Серии А. Похвастаться же клуб может только викторией над «Интером», если смотреть на равных противников (2:1).

В Серии А миланцы идут низко, пока в еврокубки не попадают, пусть и есть у них игра в запасе. В ЛЧ тоже низко идут они, после двух поражений в трёх турах. Ещё в одной встрече ожидаемо «Брюгге» переиграл клуб — 3:1.

В целом я тут точно жду голов. «Милан» обладает яркими исполнителями. А после тех неудач, что были у «Реала», не думаю, что он будет собран и спокоен. В общем, обе команды выйдут на поле с явным намерением выиграть. Но ближе к успеху для меня тут всё же мадридцы, которые реже допускают провальные матчи.

Ставлю на победу «Реала» со счётом 3:1. Такой вариант оценивается в 9.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».