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«Реал» Мадрид — «Милан»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 4-го тура Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Милан»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 4-го тура Лиги чемпионов
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет за 2.67.

«Реал» Мадрид и «Милан» сойдутся друг с другом в 4-м туре Лиги чемпионов. Перед тем как делать прогноз, я хотел бы обратить внимание на то, что миланцы в этом турнире из трёх матчей имеют всего лишь одну победу. А «Реал» Мадрид в прошлом туре Ла Лиги на выходных не сыграл из-за погодных условий.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому я бы в этом противостоянии всё-таки отдал бы предпочтение «Милану». Потому что ему нужней именно в этом матче забрать очки. Так что я предлагаю рассмотреть ставку «Милан» не проиграет» — котировка 2.67», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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