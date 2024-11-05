«Ливерпуль» — «Байер»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Байер».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.76.

«Ливерпуль» перед началом сезона сменил тренера, после многих лет Юрген Клопп решил отдохнуть, а ему на смену мерсисайдцы подписали из Нидерландов Арне Слота. Многие относились к нему скептически, но после нескольких месяцев тональность сменилась. В чемпионате Англии «Ливерпуль» лидирует, одержав 8 побед в 10 турах, плюс сыграли 2:2 с «Арсеналом». В Лиге чемпионов также всё здорово: три тура — три победы над «Миланом», «Болоньей» и «Лейпцигом» с общим счётом 6:1.

В нынешнем сезоне «Байер» Хаби Алонсо пока выглядит сильно хуже себя прошлогоднего. Четыре победы, четыре ничьих и поражение от «Лейпцига», а после девяти туров Леверкузен четвёртый с отставанием от лидирующей «Баварии» уже на семь очков. В Лиге чемпионов дела идут лучше, лишь семь команд одержали две победы на старте, и «Байер» был одной из них. 4:0 над «Фейеноордом» и 1:0 дома над «Миланом». Но 3-й тур принёс первую осечку — ничья с французским «Брестом» 1:1 и пока немцы шестые.

Многие ждали тяжёлого старта от «Ливерпуля», всё-таки, когда уходит тренер, проработавший почти десять лет, команду ждет приличная встряска. Но мерсисайдцы заиграли даже лучше, такого старта при Клоппе не бывало. «Байер» буксует в Германии, в последнем туре играл против «Штутгарта», команда Алонсо должна была одержать уверенную победу, но реализация хромала прилично, и в итоге 0:0. Англичане, как и их лидер Салах, набрали приличный ход. Победа «Ливерпуля», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».