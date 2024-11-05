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«Ливерпуль» — «Байер»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 4-го тура Лиги чемпионов 5 ноября

«Ливерпуль» — «Байер»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 4-го тура Лиги чемпионов 5 ноября
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Байер».

Ставка: ТМ 3 за 1.99.

«Ливерпуль» и «Байер» встретятся в 4-м туре Лиги чемпионов. Интересная игра. «Ливерпуль» вообще пока ни одного очка не потерял в этом турнире — три победы в трёх турах. А вот у «Байера» есть определённые проблемы. Клуб в последних матчах мало забивает.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь, казалось бы, можно ждать обилия забитых мячей. Но мне кажется, что в этом противостоянии результативного футбола не будет. Поэтому предлагаю рассмотреть тут ставку — тотал меньше трёх голов за 1.99», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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