«Ливерпуль» — «Байер»: ставка Романа Павлюченко на игру общего этапа Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Байер».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.69.

«Ливерпуль» и «Байер» сойдутся в 4-м туре Лиги чемпионов. Это одни из сильнейших команд своих чемпионатов. Хотя, конечно, у представителя Германии сейчас явно больше проблем.

Да, «Байер» очень давно не проигрывал. Однако и побед в последнее время у него было мало. Если брать Бундеслигу, то подопечные Алонсо так и вовсе одержали всего одну победу в пяти турах – 2:1 с «Айнтрахтом». В остальных встречах терпел неудачи коллектив, причём не всегда с тяжёлыми соперниками – 2:2 с «Хольштайном», 2:2 с «Вердером», 0:0 – со «Штутгартом». Хотя, справедливости ради, ещё очко «львы» набрали в игре с «Баварией» (1:1). Но из-за частых потерь очков в таблице «Байер» отстал от лидеров уже.

У «Ливерпуля» ситуация намного лучше. Они недавно поделили очки с «Арсеналом» в тяжёлом матче – 2:2. И это была единственная неудача команды за последние месяцы. Во всех остальных встречах подопечные Слота добывали победы, почти всегда с минимальным отрывом в счёте. Хотя по игре мерсисайдцы часто доминируют, играют прагматично, много не рискуя. В таблице АПЛ они сейчас борются за первое место.

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В Лиге чемпионов обе команды уже встречались с «Миланом» и одолели его. «Байер» победил 1:0, а «Ливерпуль» — 3:1. В других матчах более лёгкие соперники у них были. Хотя вот с «Брестом» подопечные Алонсо всё же поделили очки (1:1), в другой встрече они разгромили «Фейеноорд» (4:0). «Ливерпуль» же уверенно обыграл ещё «Болонью» (2:0) и «Лейпциг» (1:0).

В общем, тут явно преимущество на стороне «Ливерпуля». Он более стабилен, уверен в себе. «Байер» же часто терять очки начал, не хватает ему качества в атакующих действиях. Так что явно тут просматривается победа подопечных Слота. Хотя и разгромного поражения «Байера» я тут не жду.

Ставлю на победу «Ливерпуля» у себя дома с котировкой 1.69», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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