«Селтик» — «РБ Лейпциг»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов в Глазго

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «Лейпцига» за 2.18.

«Чемпионат Шотландии давно не вызывает интерес, за 13 лет «Селтик» лишь раз позволил соседям взять титул, а нынешний сезон вновь не сулит интриги. Кельты лидируют, выиграв все матчи, включая первое дерби против «Рейнджерс» 3:0. Есть, конечно, «Абердин», который также идет без поражений, но в их успех сложно поверить. Хотя несколько недель назад команды сыграли 2:2 и всё ещё делят первую строчку. В Лиге чемпионов шотландцы принимали «Слован» и показали, что словакам не место в главном турнире Старого Света — 5:1. Но пару недель спустя Дортмунд ещё жёстче поступил с «Селтиком», разгромив его 7:1. В третьем туре удача улыбнулась шотландцам, ведь 0:0 в Бергамо стало возможно из-за транжирства «Аталанты».

«Лейпциг» до последнего тура в чемпионате Германии смотрелся здорово. Прервал беспроигрышную серию «Байера», да ещё и в гостях. Очки терял, но казалось, что это спад. Но главное — команда Розе не отпускала «Баварию» в отрыв. Но матч в Дортмунде «Лейпциг» провалил, и «Боруссия» по делу забрала три балла, а гости отпустили мюнхенцев на расстояние победы. В Лиге чемпионов «Лейпциг» стартовал с поражения в Мадриде от «Атлетико» 1:2, а затем проиграл в Турине «Ювентусу» 2:3 и в прошлом туре ещё и «Ливерпулю».

Кто бы мог подумать, что после трёх туров у «Селтика» будет на четыре очка больше, чем у «Лейпцига», но таковы реалии. Понятно, что проблемы немцев шотландцам неинтересны, но отталкиваться всё же стоит, и именно от команды Марко Розе. Для неё предстоящий матч в Глазго должен пройти под лозунгом «пан или пропал», ведь даже ничья, по сути, не даёт немцам ничего, учитывая их календарь в оставшихся турах. Победа «Лейпцига», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».