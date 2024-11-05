«Спортинг» — «Ман Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Португалии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.79.

«Спортинг» и «Манчестер Сити» сразятся в четвёртом туре Лиги чемпионов. Интересная игра, учитывая, что хозяева поля в последнее время выступали лучше. Но не думаю, что проиграет тут представитель Англии.

Сложно игнорировать тот факт, что сейчас «Сити» идёт на небольшой серии поражений. Сперва в Кубке лиги он проиграл «Тоттенхэму» (1:2), а после этого ещё и «Борнмуту» в Премьер-лиге. Но я бы всерьёз эти неудачи не рассматривал. В Кубке так подопечные Гвардиолы и вовсе играли смешанным составом. С «Борнмутом», я думаю, тоже они в полную силу не играли, учитывали, что скоро будет матч в ЛЧ.

Собственно, во всех остальных играх недавно у «Ман Сити» не возникало больших трудностей. Почти только он выигрывал. Разве что ничью с «Ньюкаслом» можно вспомнить как одну из неожиданных неудач. В остальном по делу набирали очки подопечные Гвардиолы. Да, у них надолго вылетел Родри, обладатель «Золотого мяча». Но и без него «горожане» справляются.

«Спортинг» же в последнее время не позволял себе таких неудач, какие были у «Сити». Более того, на самом деле, если брать результаты, то даже лучше выступал коллектив из Лиссабона — у него за весь сезон всего две неудачи, одна из них и вовсе в Суперкубке с «Порту» (3:4). Ещё только одну ничью позволили себе подопечные Аморима, в остальных играх одерживали виктории.

Собственно, ничья у «Спортинга» случилась не в чемпионате, а в Лиге чемпионов — во 2-м туре с ПСВ (1:1). В остальных встречах выигрывали «зелёные» — 2:0 с «Лиллем» и со «Штурмом». А «Сити» тоже уже успел один раз сыграть вничью — 0:0 на старте с «Интером». С менее сильными соперниками у подопечных Гвардиолы позже проблем не возникало — 4:0 со «Слованом» и 5:0 со «Спартой».

В общем, я тут точно жду борьбы. Конечно, нельзя также тут игнорировать тот факт, что «Спортинг» лишился главного тренера буквально на неделе. Но всё же состав остался тем же, игроки за такое время не разучатся играть. Так что встреча всё равно интересная. Ставлю на выигрыш «Манчестер Сити», который явно после нескольких неудач будет мотивирован. Такой вариант оценивается в 1.79», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».