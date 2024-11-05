Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч ЛЧ «Реал» — «Милан»

5 ноября в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоится поединок между «Реалом» и «Миланом». Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 2 000 рублей от БЕТСИТИ, выполнив всего два условия букмекера:

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«Реал» продолжает восстанавливаться после оглушительного поражения от «Барселоны». Тогда мадридцы на своём поле пропустили четыре безответных мяча и не сумели продлить серию из 42 подряд матчей без поражений в Ла Лиге. Звёздный форвард Килиан Мбаппе подвергся критике, так как попал в офсайд восемь раз за поединок. Всего же мадридцы 12 раз угодили в положение вне игры. После такого провала им наверняка захочется реабилитироваться в Лиге чемпионов.

«Милан» тоже не может похвастать хорошим настроением. Коллектив Паулу Фонсеки продолжает искать свою игру, но пока результаты оставляют желать лучшего. В частности, в Лиге чемпионов миланцы выступают слабо. После трёх стартовых туров в их активе всего одна победа при двух поражениях. В чемпионате Италии «россонери» не удаётся пробиться в число лидеров турнирной таблицы.

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