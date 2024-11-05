ПСВ — «Жирона»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу ПСВ – «Жирона».

Ставка: ПСВ победит за 1.72.

ПСВ уверенно начал защиту титула чемпиона Нидерландов, выиграв 10 матчей подряд. Но в минувшей встрече потерпел первое поражение – от «Аякса» (2:3). В Лиге чемпионов подопечные Петера Боша пока не выигрывали. Начали общий этап они, уступив «Ювентусу» (1:3), а последние два матча сыграли вничью – со «Спортингом» и «ПСЖ».

«Жирона» потеряла летом Довбика и уже не выглядит такой грозной, как в прошлом сезоне. Начало общего этапа Лиги чемпионов обернулось для каталонцев двумя поражениями – от «ПСЖ» (0:1) и «Фейеноорда» (2:3). Но со «Слованом» бело-красные справились – 2:0. В Примере дела идут тоже плохо. Команда находится в середине турнирной таблицы и часто проигрывает.

Всё-таки ПСВ смотрится немного увереннее, чем «Жирона». У нидерландцев получилось даже сыграть вничью с «ПСЖ» и «Спортингом». Вряд ли каталонцы в таком состоянии способны дать отпор подопечным Петера Боша. Поставить на победу ПСВ можно за 1.72.