«Слован» — «Динамо» Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Слован» — «Динамо» Загреб.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 1.88.

Небесно-голубые явно не подходят для Лиги чемпионов. В чемпионате Словакии они возглавляют турнирную таблицу, но в еврокубковом турнире проиграли все матчи. Два поражения «Слована» получились и вовсе разгромными – от «Селтика» (1:5) и «Манчестер Сити» (0:4). Даже нестабильной «Жироне» небесно-голубые уступили – 0:2.

Встреча с загребским «Динамо» не сулит ничего хорошего для клуба из Братиславы. «Синие» как будто отрезвели после поражений от «Баварии» (2:9) и «Славена» (1:4). С тех пор они заиграли с новыми силами. В Лиге чемпионов хорватский клуб сыграл вничью с «Монако» (2:2) и обыграл «Зальцбург» на выезде – 2:0.

В семи из восьми последних матчей во всех турнирах загребское «Динамо» забивало не менее двух мячей. «Слован» в каждой из встреч общего этапа Лиги чемпионов пропускал не меньше двух голов. Плюсуем к этому ещё тот факт, что «синие» явно сильнее и лучше подготовлены, и получаем ставку на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча за 1.88.