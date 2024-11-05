«Селтик» — «РБ Лейпциг»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Селтик» — «РБ Лейпциг».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.60.

После крупного поражения 1:7 от дортмундской «Боруссии» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Селтик» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0). «Кельтам» удалось сдержать натиск мощного итальянского клуба, и это неплохо. Подопечные Брендана Роджерса отлично выступают на домашнем стадионе. Их серия без поражений на своём поле насчитывает уже более 20 встреч.

У «Лейпцига» дела в Лиге чемпионов обстоят очень плохо. Команда проиграла все три матча. «Красные быки» уступили «Атлетико» (1:2), «Ювентусу» (2:3) и «Ливерпулю» (0:1). Хотя в Бундеслиге у подопечных Марко Розе ситуация совершенно иная. Они занимают второе место в таблице, отставая от «Баварии» лишь на три очка.

Эта встреча вполне может получиться результативной. Обе команды стремятся к победе, особенно «красные быки». «Селтик» будет играть дома, где его давно никто не может одолеть, но «Лейпциг» приложит для этого максимум усилий. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60.