«Рубин» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча Кубка России

6 ноября в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Рубин» будет играть с ЦСКА на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало встречи – в 18:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев и предлагают поставить на победу подопечных Марко Николича с коэффициентом 2.12. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2120 рублей.

Шансы казанцев оценили в 3.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.87. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Заключить пари на победу ЦСКА с разницей в два и более мяча предлагается за 3.90. Победа ЦСКА всухую идёт за 4.00.