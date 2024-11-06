«Рубин» — ЦСКА: прогноз на матч в Казани

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.45.

На днях подопечные Рашида Рахимова уступили «Локомотиву» (0:1). И в нападении смотрелись не хуже железнодорожников, которые находятся в отличной форме. Да и гол «Рубин» пропустил лишь на 89-й минуте. Обидно, но в таблице РПЛ дела идут более чем нормально.

До этой неудачи казанцы победили «Акрон» (1:0) в Кубке России и «Оренбург» (2:1) в РПЛ, что в целом неплохо. Однако незадолго до этих двух выигранных встреч «Рубин» пребывал в кризисе. Как будто произошёл переломный момент и в игре подопечных Рашида Рахимова появились проблески.

Встреча с ЦСКА будет хорошей проверкой для «Рубина». Тем более с учётом того, что армейцы подходят к матчу в хорошей форме. Только в минувшем дерби со «Спартаком» (0:2) прервалась их беспроигрышная серия длиной в восемь встреч во всех турнирах. В том числе красно-синие побеждали «Краснодар» (2:0) в Кубке России и московское «Динамо» (2:1) в РПЛ.

Но во время дерби с красно-белыми игра подопечных Марко Николича провалилась. Скорее всего, ошибку допустил тренер, решив сыграть в осторожный футбол. Со «Спартаком» нужно играть намного агрессивнее. Хотя в плане эмоций встреча получилась очень запоминающейся. В ней были и драки, и дисквалификации. Вот только не было голов со стороны ЦСКА.

Кстати, до поражения «Спартаку» армейцы сыграли 0:0 с «Факелом». Ещё раньше скромно обыграли «Ахмат» (1:0) в кубковом матче и махачкалинцев (1:0) в первенстве. Поэтому шансы у «Рубина» определённо будут. Особенно учитывая последние три очные встречи, завершившиеся вничью. Разумно поставить в первой игре четвертьфинала на ничью за 3.45.