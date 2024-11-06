Эксперты оценили шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Кубке России

6 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится первый матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Зенит» — «Ахмат». Начало игры — в 20:45 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Сергея Семака: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.25. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1250 рублей.

Успех грозненцев оценён в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол в исполнении «Ахмата» доступен с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10.