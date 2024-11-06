«Зенит» — «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: «Зенит» победит с форой (-2) за 2.07.

Не всё получается у хозяев. Первое место в РПЛ упущено, «Краснодар» оторвался на три очка. Впрочем, трудности, с которыми столкнулся «Зенит», по сравнению с проблемами «Ахмата» выглядят просто смешно. Грозненцы расположились на предпоследней строчке.

От возвращения Сергея Ташуева никакой пользы. Грозненцы очень много пропускают. Если бы не Гиорги Шелия, результаты были бы совсем страшными. В матчах с ЦСКА и «Динамо» 35-летний голкипер совершил 13 сейвов. Даже этого оказалось недостаточно. Московские команды всё равно забили целых семь мячей.

На матчи с сильными соперниками Шелия зачастую хорошо настраивается. Однако у Сергея Ташуева в приоритете не обеспечение надёжности в обороне и упрощение работы вратарю. Он заявил, что самое важное — забить гол. С завершением у «зелёных» всё просто ужасно.

Ташуев заявил, что команду преследует злой рок. Он отметил, что «Ахмат» не реализует массу моментов и пропускает из-за детских ошибок. Поставить на победу «Зенита» в грядущем матче с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07.

История очных встреч говорит о том, что грозненцы являются не самым удобным соперником для петербуржцев, но в текущем виде «зелёные» вряд ли сумеют избежать разгромного поражения и вылета из Кубка России. Сине-бело-голубые должны победить уверенно в обоих матчах.