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«Бавария» — «Бенфика»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «Бенфика»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
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6 ноября на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают явными фаворитами немецкий клуб: поставить на победу мюнхенской «Баварии» можно с коэффициентом 1.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1300 рублей.

Успех лиссабонцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

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