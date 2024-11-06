«Бавария» — «Бенфика»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Бавария» — «Бенфика».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.86.

В Бундеслиге у «Баварии» всё отлично. Разгромив на днях «Унион» (3:0), мюнхенцы довели отрыв от идущего на втором месте «Лейпцига» до трёх очков. Пора подопечным Венсана Компани поправить дела на международной арене. После крупной победы во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2) мюнхенцы уступили «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4).

«Бенфике» будет нелегко сдержать мощное нападение мюнхенской команды. Впрочем, «орлы» представляют для «Баварии» не меньшую опасность, чем «Астон Вилла» и «Барселона». «Бенфика» уже успела подарить громкую сенсацию. Она разгромила мадридский «Атлетико» (4:0) во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Правда, в двух других матчах «орлы» не без нервов победили «Црвену Звезду» (2:1) и уступили «Фейеноорду» (1:3).

Зачастую чем серьёзнее соперник, тем лучше настрой у «Бенфики». И даже если кажется, что встреча складывается для «орлов» совсем неудачно, всё может измениться в считаные секунды. Они любят переламывать ход игры на характере и волевых качествах.

Особыми моральными качествами, а также невероятной техникой и богатым опытом обладает Анхель Ди Мария. Бывший полузащитник мадридского «Реала» продолжает радовать болельщиков выступлениями отборного качества и результативностью. Во встрече с «Атлетико» он реализовал пенальти.

От предстоящего матча можно ждать всего что угодно, но есть уверенность, что он получится результативным. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Мюнхенцы в 14 встречах во всех официальных турнирах забили целых 50 мячей. У лиссабонцев показатели более скромные, однако они не должны вводить в заблуждение. «Бенфика» всегда источает большую угрозу для грандов.