Назван фаворит матча «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид

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В среду, 6 ноября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Сделать ставку на французский «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа испанского «Атлетико» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90 (около 20% вероятности). Ничья более вероятна, но коэффициент тоже высокий — 4.05 (24%).

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры в предстоящем матче на «Парк де Пренс». Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. При этом наиболее вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1 (7.00).