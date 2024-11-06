«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.00.

Похоже, есть шансы увидеть Матвея Сафонова в воротах! И это хорошо для парижской команды. Дело в том, что на выходных она всухую обыграла «Ланс» (1:0) в чемпионате Франции. В том числе и благодаря российскому голкиперу, который вышел в старте и совершил несколько важных спасений. Энрике отметил его вклад.

Джанлуиджи Доннарумма же в последнее время не столь надёжен. Вы можете вспомнить два последних матча в той же Лиге чемпионов, когда итальянец пропустил дважды от лондонского «Арсенала» (0:2) и ещё один раз от – ПСВ из Эйндховена (1:1).

К слову, такая конкуренция должна только повысить крепость обороны команды. Конкуренция полезна. А потому не совсем понятны предположения букмекеров относительно высокой результативности. Тем более что последние результаты соперников и важность исхода данного противостояния с точки зрения турнирной борьбы предполагают напряжённую «низовую» игру.

Напомним, «ПСЖ» в трёх турах собрал всё — победу, поражение и ничью — и делит 18-е место с четырьмя очками. У «Атлетико» дела обстоят ещё хуже. Начав с победы, испанский клуб потерпел два поражения подряд. Итог — три очка и место вне топ-24 турнирной таблицы.

Если на «Атлетико» посмотреть более пристально, можно увидеть ещё и определённую закономерность. После поражения в Лиге чемпионов от «Лилля» со счётом 1:3 испанский клуб, видимо, сделал упор на защиту. В каждой из трёх следующих встреч тотал не превышал двух голов. Сперва было минимальное поражение от «Бетиса», а затем две победы с одинаковым счётом 2:0 — над «Виком» и «Лас-Пальмасом».

Понимая уровень своего соперника, каждый, вероятно, сыграет более осторожно, чем мог бы. Если бы, конечно, не имел такую неуверенную линию результатов на старте общего этапа Лиги чемпионов. Иными словами, получить одно очко гораздо лучше, нежели потерять сразу все. Так что не ждём много голов. Даже если Матвей Сафонов и не появится на поле.