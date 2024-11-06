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«Интер» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

«Интер» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
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В среду, 6 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Сделать ставку на победу итальянского «Интера» предлагается с коэффициентом 2.65, что приблизительно равно 36% вероятности. Победа английского «Арсенала» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05 (около 32% вероятности).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча на «Сан-Сиро» не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.73.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Если обе не забьют — коэффициент 9.50. Наиболее вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1, коэффициент в районе 5.60.

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