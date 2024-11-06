«Интер» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.20.

Судя по последним результатам, миланский «Интер» выглядит более стабильно. В пяти прошлых матчах в разных турнирах у него сумасшедшая ничья с «Ювентусом» (4:4) и четыре победы всухую — над «Ромой» (1:0), «Янг Бойз» (1:0), «Эмполи» (3:0) и «Венецией» (1:0). В Серии А клуб гонится за лидирующим «Наполи», а в Лиге чемпионов претендует на прямой выход в плей-офф.

Лондонский «Арсенал», в свою очередь, накануне потерпел в АПЛ второе подряд выездное поражение, уступив «Ньюкаслу» (0:1). Хотя и имел определённое преимущество. Первое же случилось в матче с «Борнмутом» (0:2) в середине прошлого месяца. Кроме того, клуб наиграл лишь на ничью в домашней встрече с «Ливерпулем» (2:2).

Однако всё не так однозначно, как может показаться. «Канониры» демонстрируют весьма неплохой футбол, часто являются фаворитами, и у них есть преимущество даже в неудачных играх. То есть результат не всегда отражает то, что происходит на поле. Если бы получилось добрать очки там, где их надо было добирать, команда не так отставала бы от лидеров АПЛ. При этом можно похвалить её за место в топ-10 Лиги чемпионов.

С учётом запаса игр до конца группового этапа, вряд ли кто-то будет ложиться костьми за результат. Особенно на фоне того, что у каждого впереди важнейшее противостояние на внутренней арене.

Подопечные Симоне Индзаги в ближайшее воскресенье сыграют с «Наполи». Надо настраиваться на победу, ведь при поражении конкурент оторвётся и получит фору в чемпионской гонке. У подопечных Микеля Артеты же на этих выходных дерби с «Челси», который занимает их место в лигочемпионской зоне. То есть обеим сторонам нужно готовиться к уикенду.

При таких раскладах вполне логично не мудрить и ожидать ничью. Альтернативный вариант — «нерадзурри» не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча. В пользу хозяев говорят стабильность, зачастую надёжная игра в обороне и домашнее поле без дополнительных перелётов. Голевого парада не предвидится по тем же причинам.