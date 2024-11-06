«Црвена Звезда» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-2.5) за 2.28.

«Црвена Звезда», по обыкновению, доминирует в чемпионате Сербии. Она возглавляет турнирную таблицу с огромным отрывом. Красно-белые выиграли все 11 последних матчей первенства с общим счётом 37:6. При этом проиграли все три встречи общего этапа Лиги чемпионов — «Бенфике» (1:2), «Интеру» (0:4) и «Монако» (1:5). Если в матчах с такими соперниками «Црвена Звезда» пропустила 11 мячей, то страшно представить, сколько голов ей забьёт «Барселона».

«Барселона» проводит вдохновенный сезон. Назначение Ханс-Дитера Флика многое изменило в положительную сторону в игре и мышлении футболистов каталонского клуба. Команда стала более сплочённой, игроки постоянно нацелены на индивидуальный прогресс.

У каталонцев только два поражения в этом сезоне. В Лиге чемпионов они уступили «Монако» (1:2), а в чемпионате Испании проиграли «Осасуне» (2:4). Во всех остальных матчах подопечные Флика победили. В 15 встречах они забили целых 50 мячей, а пропустили только 14.

Важно, что много забивают сине-гранатовые не только аутсайдерам. Они разгромили мадридский «Реал» (4:0) и «Баварию» (4:1). В обеих встречах отметился забитыми мячами Роберт Левандовски. Он был признан лучшим игроком чемпионата Испании в октябре.

В последней встрече с «Эспаньолом» (3:1) Левандовски результативными действиями не отметился. Да и в целом выступили каталонцы хуже обычного. Они сделали результат в первом тайме и сильно просели во втором. Видимо, сэкономили силы и оторвутся на несчастных сербах. Ждём разгромной победы фаворита.