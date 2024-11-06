«Штутгарт» — «Аталанта»: прогноз на матч 6 ноября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру Лиги чемпионов «Штутгарт» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» не проиграет + тотал меньше 4.5 гола за 1.95.

Вернувшийся в Лигу чемпионов спустя 15 лет «Штутгарт» уже успел провести три встречи. Он обидно уступил «Реалу» (1:3), пропустив два гола после 83-й минуты, сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) и неожиданно победил «Ювентус» (1:0). В прошлом сезоне «Штутгарт» выступал гораздо ярче и интереснее. Пока «швабы» находятся лишь на восьмой строчке Бундеслиги, победив в трёх из девяти встреч.

«Аталанта» не сразу вкатилась в ритм нового сезона, но сейчас показывает великолепную игру. В Лиге чемпионов бергамаски не знают поражений. Они сыграли в нулевую ничью с «Арсеналом» и «Селтиком», а также разгромили «Шахтёр» (3:0).

«Богиня» уверенно держит оборону. По факту «Аталанта» является одной из пяти команд в общем этапе, которая до сих пор не пропускала. Марко Карнесекки – отличный вратарь, который прогрессирует с каждым годом всё сильнее.

Бергамаски к тому же выиграли пять последних матчей в Серии А. В трёх из них вратарь не пропускал. Подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Дженоа» (5:1) и «Наполи» (3:0), крупно победили «Верону» (6:1) и одолели «Венецию» (2:0) и «Монцу» (2:0).

Особый акцент следует сделать на победе «Аталанты» в игре с возглавляющим таблицу Серии А «Наполи». Для «партенопейцев» это поражение стало лишь вторым в сезоне. Адемола Лукман оформил дубль с передач Шарля Де Кетеларе. Автором третьего мяча стал вышедший на замену Матео Ретеги. Состав у «богини» что надо.

Мы предлагаем поставить на то, что «Аталанта» не проиграет, а тотал будет меньше 4.5 мяча, за 1.95. Бергамаски очень классно обороняются. Они не пропустили даже от таких команд, как «Арсенал», «Селтик» и «Наполи». Что уж говорить о «Штутгарте», который последнее время не радует креативом в атаке.