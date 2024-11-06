Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рубин» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на матч Кубка России

«Рубин» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

«Рубин» и ЦСКА сойдутся в первом матче четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ. Нынешний формат турнира очень интересный. Если сейчас в 1/4 финала одна из команд проиграет, то на этом свою борьбу за Кубок она не прекращает.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У команд тут есть, конечно, возможность использовать игроков, которые мало играют в чемпионате России. Последний матч ЦСКА со «Спартаком» был для армейцев неудачным. Они не то что не заработали очки, так ещё и потеряли их, а также двух игроков, которые получили красные карточки. Но, возможно, Роша и Обляков как раз будут играть в этой встрече.

Но «Рубин» в последних домашних матчах с ЦСКА играет очень удачно. Из последних пяти игр на своём поле с армейцами казанцы не проиграли ни разу – две ничьих и три победы.

Поэтому и в этой игре, как мне кажется, ЦСКА не победит. Вообще, я рассмотрел бы пари тотал меньше 2.5. Ну а если хочется немножечко рискнуть, то можно даже поставить на тотал меньше двух. Вообще, мне кажется, что будет ничья, может быть, даже 0:0. Поэтому предлагаю три варианта. Но склоняюсь к не такой рисковой ставке – тотал меньше 2.5 голов за 1.88», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Рубин» — ЦСКА. Ни драк, ни победителя!
«Рубин» — ЦСКА. Ни драк, ни победителя!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android