«Рубин» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» – ЦСКА.

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.77.

«Казанская команда буквально запрыгнула в последний вагон плей-офф Пути РПЛ, и это даже несмотря на удивительный старт в турнире. В первом матче «Рубин» буквально уничтожил «Акрон», победа 4:0 на некоторое время даже сделала команду Рашида Рахимова лидером группы. Уже во 2-м туре «Зенит» минимально обыграл «Рубин» — 1:0 и вернул себе лидерство, которое не отпускал до окончания группового этапа. После этого команда из Татарстана уступила петербуржцам и в ответной встрече, с «Факелом» всё получилось чуть лучше. Победа в первом матче и поражение во втором сохранили шансы на продолжение борьбы за плей-офф Пути РПЛ. Для того чтобы там оказаться, необходимо было обязательно обыгрывать тольяттинский «Акрон», и с этой задачей справиться удалось, единственный мяч на свой счёт записал Шабанхаджай. «Рубин» победил и шагнул в четвертьфинал Пути РПЛ.

ЦСКА в групповом этапе Кубка достаточно долго «запрягал». После двух первых туров у команды Марко Николича было лишь два очка, явно не лучшее начало. Зато после этого пришли исключительно победы. В гостях, в самой концовке, удалось обыграть «Ахмат», забили Мусаев и Круговой, дома была одержала важнейшая победа над «Краснодаром», с тем же счётом. «Пари НН» также капитулировал дважды, а в решающей для себя встрече ЦСКА одолел «Ахмат» и заполучил первую строчку в таблице группы.

В этом сезоне команды уже встречались друг с другом в Казани. У армейцев в том матче было серьёзное преимущество, но забить больше одного так и не получились. Во втором тайме «Рубин» отыгрался и отнял у армейцев победу. Проблема с концентрацией — серьёзная проблема для ЦСКА в этом году. «Рубин» не проиграет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».