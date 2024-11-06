«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» – «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.50.

«Зенит» без особых проблем прошёл стадию группового этапа, в шести матчах петербуржцы пропустили лишь два мяча — результат отличный! В 1-м туре без особых проблем был разгромлен «Факел», воронежцы даже создали несколько опасных моментов у чужих ворот, но из-за проблем с реализацией отличиться не удалось, «Зенит» же забил трижды и победил разгромно. «Рубин» победили просто, но со вкусом, в гостях — 1:0, дома 2:0. Проблемы команде Сергея Семака смог внезапно создать «Акрон», команда из Тольятти дома смогла вырвать ничью в основное время, а в серии пенальти и вовсе победить — 5:4. В последнем туре для петербуржцев уже ничего не решалось, но и здесь «Зенит» оказался сильнее. Единственный мяч на свой счёт записал Александр Ерохин — 1:0.

Путь «Ахмата» в Кубке оказался значительно более сложным. После победы 4:1 в 1-м туре следующего набора очков пришлось ждать три игры. За это время грозненцы успели проиграть «Краснодару» — 0:1 и ЦСКА — 0:2. В гостях, в Нижнем Новгороде, «Ахмат» вновь одержал победу — 2:1. Настоящей сенсацией стал результат домашнего матча с «Краснодаром». Победа 3:0 с голами Гандри, Ковачева и Талала сделали команду Сергея Ташуева одним из претендентов на выход из группы. Второе место в итоге занять удалось, «Краснодар» уступил «Пари НН» и отправился в Путь регионов, «Ахмат» же попытает счастья в Пути РПЛ.

«Зенит» — один из главных претендентов на победу в Кубке, предположить, что команда Семака не сможет одолеть оппонентов из Грозного — довольно сложно. Победа «Зенита» и общий тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».