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«Зенит» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка России в Санкт-Петербурге
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме с форой (-1) за 2.59.

«Зенит» и «Ахмат» встретятся в 1/4 финала Кубка России. В этой паре интересно то, что команды сыграют за несколько дней подряд два раза. Один раз – в Санкт-Петербурге на Кубок, а во второй раз – буквально через несколько дней в Грозном в чемпионате.

Дела у «Ахмата» в Кубке, в общем-то, шли неплохо. Групповой этап он закончил на втором месте, набрал достаточно много очков, чего не скажешь про состояние клуба в чемпионате России. Грозненцы уверенно занимают второе место в таблице, но с конца.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И одна, и другая команда в Кубке используют тех футболистов, которые мало играют в чемпионате. Это произойдёт и в этом матче. Будет то же самое, сыграют футболисты, которые мало задействованы в РПЛ.

Так что я бы рассмотрел в этом матче пари – победа «Зенита» в первом тайме с форой (-1). Достаточно жирный коэффициент 2.59. Почему я так думаю? Ну а почему бы и нет? Прекрасная погода, будет ли там идти дождь или снег, это неважно. Потому что великолепный стадион в Санкт-Петербурге. Если будут осадки, закроют крышу, будет зрителям удобно и комфортно. Я думаю, зрители придут. А те ребята, которые мало играют, постараются доказать тренерскому штабу, что они тоже достойны места в основном составе.

Я бы, конечно, рассмотрел ставку «Ерохин забьёт», он это делает регулярно в Кубке. Но мы этот вариант оставим на потом. Поэтому верю в победу «Зенита» в первом тайме с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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