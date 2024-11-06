«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.75.

«Луис Энрике против Диего Симеоне — это должно быть очень интересно. Мадридский клуб уже проиграл два подряд матча в Лиге чемпионов. Если неудача в Лиссабоне в матче с «Бенфикой» не очень удивила, так как проходила встреча после изнурительного мадридского дерби, то поражение дома от «Лилля» не могло не насторожить.

В чемпионате Испании на выезде «Атлетико» очень плохо сыграл против «Бетиса», да и в целом у мадридцев гостевые матчи проходят очень плохо. «ПСЖ», в свою очередь, в чемпионате Франции победил «Ланс» со счётом 1:0. Сухой матч на счету Сафонова. В прошлом туре Лиги чемпионов Париж потерял очки в игре с ПСВ. У «ПСЖ» было много моментов, но реализация подвела, мог и проиграть даже.

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Казалось бы, ситуация у «ПСЖ» в общем-то ничего так, но после трёх матчей всего четыре очка, а у «Атлетико» — три. Предстоящая игра очень важна и для тех и для других. В последнем матче Примеры «Атлетико» играл против «Лас-Пальмаса». Многие говорят, что мадридцы выглядели уверенно, но мне кажется, что соперник был очень слаб и «Атлетико» играл как-то дёрганно.

На данном этапе даже при всех персоналиях в нападении «Атлетико» выглядит не очень убедительно. Думаю, что Париж, играющий дома, не допустит снова потерю очков. Мне кажется, что парижане сейчас выглядят помускулистее. Мой прогноз — победа «ПСЖ», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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