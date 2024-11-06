«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Париже

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.99.

«И «ПСЖ», и «Атлетико» играют в этом сезоне в Лиге чемпионов очень нестабильно. «ПСЖ» победил «Жирону» (1:0), но при этом уступил «Арсеналу» (0:2) и сразился вничью с ПСВ (1:1). «Атлетико» выиграл у «Лейпцига» (2:1), а затем неожиданно для многих крупно уступил «Бенфике» (0:4) и «Лиллю» (1:3).

У французов на поле не выйдут Преснел Кимпембе и Гонсалу Рамуш. Оба травмированы. У «Атлетико» ситуация не лучше, ведь пропустят матч как минимум Аспиликуэта и Льоренте.

В таком матче победа нужна обеим командам, поэтому сделать ставку на исход достаточно сложно. Но не думаю, что матч будет «без обороны». Оптимальным вариантом считаю ставку «тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».