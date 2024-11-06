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«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру общего этапа Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру общего этапа Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«ПСЖ» примет на своем поле «Атлетико» в 4-м туре Лиги чемпионов. Мадридцам сейчас отступать уже некуда — они много очков потеряли в турнире. Так что победы хозяев поля я тут не жду.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всего три очка за два тура ЛЧ набрал «Атлетико». Причём прямо топовых соперников за это время у него не было, мог и трижды побеждать клуб. Сначала он так и сделал в игре с «Лейпцигом» (2:1). Но затем провалил две встречи — сперва разгромно проиграл «Бенфике» (0:4), а затем и уступил более слабому «Лиллю» (1:2).

Много вопросов есть к команде Симеоне. Несколько важных трансферов она сделала летом, но ощутимого результата это пока не дало. В Ла Лиге коллектив тоже время от времени терпит неудачи, недавно «Бетису» проиграл (0:1), «Райо Вальекано» не смог победить (1:1).

«ПСЖ», на самом деле, в Лиге чемпионов выступает не лучше — у него четыре очка в активе после трёх туров. Сначала парижане тоже проблем в 1-м туре не испытали — 1:0 с «Жироной». Но вот после этого они проиграли «Арсеналу» абсолютно по делу (0:2), а затем ещё и ПСВ не смогли одолеть (1:1).

В общем-то, команда Энрике остаётся очень сильной. У неё топовые игроки во всех линиях. После ухода Мбаппе даже чуть более сбалансированно начал выступать клуб. Но всё-равно он время от времени терпит неудачи. Уже даже начал ошибаться Доннарумма, которого готов заменить Матвей Сафонов.

Проблемы «ПСЖ» иногда дают о себе знать и в Лиге 1. Так, клуб терял очки в играх с «Реймсом» (1:1) и с «Ниццей» (1:1). Не может додавить соперников иногда, хотя на поле доминирует. Из-за этих ничьих даже упускали лидерство парижане. Но «Монако» сам начал терять очки, и «ПСЖ» вернулся на первое место недавно.

В общем, тяжело тут точно прогнозировать результат. Вроде по результатам «ПСЖ» лучше играет. Он ещё и дома сейчас будет принимать соперника. Однако уровень «Атлетико» тоже нужно учитывать. Но что самое главное, сейчас отступать подопечным Симеоне же некуда — они точно не собираются снова терять очки, так и мимо плей-офф можно пролететь.

Так что думаю, не определят они тут победителя. Ставлю на ничью — 1:1 с котировкой 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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