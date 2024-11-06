«Интер» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Италии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Интер» – «Арсенал» в 4-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Интера» по угловым с форой (-1,5) за 2,10.

«Суперафиша нас ждёт в Милане: «Интер» Индзаги сыграет против «Арсенала» Артеты. У команд по семь набранных очков. «Арсенал» пока не пропустил ни одного мяча в этой Лиге чемпионов, и очень уверенно в обороне играет команда Артеты. Ну и «Интер» тоже ни одного мяча не пропустил. Понятно, что главное здесь достижение — это то, что не пропустили от «Манчестер Сити» в 1-м туре (0:0). Не пропустить от «Црвены Звезды» и «Янг Бойз» — серьёзной задачи здесь «Интер» не решал. В последнем матче в Лиге чемпионов «Интер» выиграл у «Янг Бойз» — 1:0, забил в самой концовке, Тюрам отличился уже в компенсированное время. В последнем матче с «Венецией» в чемпионате «Интер» выиграл 1:0, пропустил в конце встерчи, на 98-й минуте, но повезло, что там нападающий сыграл рукой.

Но сейчас матч Лиги чемпионов. И, конечно, тут особый настрой у «Интера», тем более против «Арсенала», который тоже пока в Лиге чемпионов, как и «Интер», не пропускает, как я сказал. С «Аталантой» 0:0 и потом два домашних матча с «ПСЖ» (2:0) и с «Шахтёром» (1:0). «Арсенал» играл неплохо, с определённым запасом. В чемпионате сейчас «Арсенал» уступил «Ньюкаслу» — 0:1. И, как мы видим, матчи такие – «низовые». Поэтому на встречу «Интер» — «Арсенал» вот с точки зрения тотала, трехысходки мне бы заходить не хотелось.

«Интер» — лучшая команда чемпионата Италии по заработанным угловым. Понятно, что он очень много в игре своей ставит на фланговые действия. И если вспомнить, как «Арсенал» играл с «Аталантой» в 1-м туре, он в основном там оборонялся и защищался. И «Аталанта» по угловым тогда «Арсенал» переиграла.

Я думаю, что на матч «Интер» — «Арсенал» тоже надо рассмотреть этот вариант – «победа «Интера» по угловым с форой (-1.5) за 2.1. Это то, что доктор прописал», — приводит слова Генича «РБ Спорт».