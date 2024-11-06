«Интер» — «Арсенал»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов в Милане

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.71.

«В четвёртом туре ЛЧ сойдутся «Интер» и «Арсенал». Миланцы в этом розыгрыше еврокубке уже провели один топ-матч против «Манчестер Сити». И «Интер» выстоял в гостях, сыграл вничью – 0:0. Свои очки клуб потом забирал в матчах с «Црвеной» Звезда» дома и «Янг Бойз» на выезде в добавленное время. Но тем не менее, тяжелый выезд был у клуба в третьем туре, на искусственном поле играли. Но «Интер» набрал три очка, Индзаги, как всегда, ротировал состав.

В Серии А команда после поражения в дерби от «Милана» идет уверенно, не проигрывает с тех пор. «Интер» играет стабильно, имеет глубину состава. Он может претендовать на много в этой Лиге чемпионов.

А вот «Арсенал» проблемный сейчас. У него катастрофические кадровые проблемы. Хотя вот пишут, что Эдегор уже приступил к тренировкам, даже, может быть, выйдет с «Интером», но вряд ли в старте. И если выйдет, наверно, на малое количество минут, вряд ли он в форме сейчас. У «Арсенала» тяжелейший календарь, в АПЛ у него не лучшая игра, пострадал клуб от отсутствия Эдегора. Игра «Арсенала» стала более предсказуемой.

Очень много у «канониров» выездных матчей, непростой отрезок для них. В Лиге чемпионов, напомню, клуб уже успел обыграть «ПСЖ», но до этого он не смог переиграть «Аталанту». В общем, «Арсенал», естественно, на дистанции, я думаю, покажет результат, в следующий этап ЛЧ пройдет. Но сейчас сложный отрезок команда переживает. В чемпионате она отстает уже серьезно от первого места.

В этом матче, я думаю, несмотря на то что «Арсенал» проблемный, в исход все-таки не полезу. Я думаю, что в этом матче будет немного голов. Мне кажется, что, может быть, даже осторожно сыграют и Симоне Индзаги, и Микель Артета. Мы видели уже прагматичный «Арсенал» в этом сезоне, в том числе, в больших матчах. «Интер» тоже может сыграть осторожно, учитывая в любом случае уровень соперника. И ротации может быть опять. В общем, я возьму тут ставку на тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.71», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».