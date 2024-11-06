«Интер» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал».

Ставка: победа «Интера» за 2.55.

«Интер» и «Арсенал» проведут матч в 4-м туре Лиги чемпионов. На первый взгляд кажется, что это две примерно равные команды. Они хорошо выступают, имеют высокий уровень, находятся на верхушке своих чемпионатов. Но я всё-таки тут отдаю предпочтение миланцам, которые более стабильно выступают.

Кажется, у «Арсенала» есть проблемы. Это очевидно по последним результатам клуба — всего две победы в пяти матчах во всех турнирах. Само собой, коллектив, который позиционирует себя как претендент на чемпионство в АПЛ, на победу в Лиге чемпионов, не может себе такого позволять.

Нельзя сказать, что не везло «канонирам». Они действительно провалили пару матчей — в Премьер-лиге уступили «Борнмуту» и «Ньюкаслу» (0:2 и 0:1), которых в другое время явно могли бы уверенно обыграть. Также вничью подопечные Артеты сразились с «Ливерпулем», где весь второй тайм пытались удержать счёт, безынициативно играли — 2:2 в итоге. Теперь в таблице АПЛ немного отстал клуб от лидеров.

«Интер» же давно не проигрывал — в последний раз это произошло ещё в сентябре, в миланском дерби (1:2). С тех пор почти только побеждал клуб. Только один раз он ещё поделил очки в Серии А с «Ювентусом» — сумасшедшие 4:4. В других играх подопечные Индзаги очень хорошо смотрелись, выигрывали и прагматично, с небольшим счётом, и в более доминирующей манере, 4:0 и 3:0. Только «Наполи» в чемпионате Италии пока выступал лучше. И то сейчас разрыв между ними сократился до одного очка.

В Лиге чемпионов соперники играли пока схожим образом — две победы и одна ничья. Поделили очки они с равными сильными командам из чемпионатов друг друга. Так, «Интер» не уступил «Манчестер Сити» (0:0), а «Арсенал» — «Аталанте» (0:0). Два других матча у миланцев были намного проще — 4:0 с «Црвеной» Звездой» и 1:0 – с «Янг Бойз». А вот «канониры» записали себе в актив ещё победу над «ПСЖ», довольно уверенную (2:0), а также ожидаемые 1:0 с «Шахтёром».

В общем, это сильные клубы, явно претендующие на выход в 1/8 финала ЛЧ напрямую. Но если брать последние встречи, то «Арсенал» явно испытывает больше проблем. «Интер» же стабилен. Он тут, скорее всего, выиграет.

Не с разгромным счётом, но победу одержат миланцы. Ставлю на это с коэффициентом 2.55», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».