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«Брюгге» — «Астон Вилла»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов в Бельгии

«Брюгге» — «Астон Вилла»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов в Бельгии
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.19.

«Эта встреча 4-го тура Лиги чемпионов станет для бельгийского и английского клубов первой в истории.
«Астон Вилла» на сегодня — главная сенсация турнира: три победы в трёх матчах и единоличное лидерство. Девять очков к 3-му туру набрал и «Ливерпуль», но у него разница 6:1, а у бирмингемцев забито столько же, но пропущенных нет вообще.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для сравнения заметим, что в АПЛ «Вилла» идёт шестой и в одном только последнем матче пропустила четыре от «Тоттенхэма» (1:4). Да и до того было домашнее поражение от «Кристал Пэлас». Что, играя в национальном чемпионате, футболисты думают о чём-то другом? Вопрос повисает в воздухе. Говорить о «ставке на успех в ЛЧ», конечно, немного наивно, но победы над «Болоньей», «Баварией», да и выездной разгром «Янг Бойз» заставляют думать о серьёзном настрое клуба в еврокубке.

«Брюгге» перед 4-м туром занимает в общей таблице ЛЧ 26-е место. Домашнее поражение от Дортмунда (0:3) немного скрасил скромный успех в гостях у «Штурма» (1:0), но потом был проигрыш на чужом поле от «Милана» (1:3), подтвердивший, что бельгийцам, которые сейчас находятся на пути возвращения сильных позиций в национальных турнирах, с европейскими грандами приходится непросто.

Но вот выдаст ли такую игру — на уровне «гранда» — в гостях «Астон Вилла»? Команда, показав отличную физическую готовность, серьёзно прибавила во втором тайме встречи с «Болоньей», а до того сдержала не просто кого-нибудь, а мощную «Баварию», хотя тут не обошлось без большой доли везения.

Лучший бомбардир «Брюгге» Ольсен, снова забивший в последнем туре чемпионата, пока в Лиге чемпионов этого сделать не сумел, но потенциал отрицать вряд ли стоит. Впрочем, даже если датчанин его реализует в среду и наконец-то прервёт сухую серию соперника, надеяться на то, что атака «Астон Виллы» с её опаснейшими флангами и подбором исполнителей, не сможет ответить, я бы не стал. Да и дисквалификация Оньедики плюс несколько травмированных у «Брюгге» при отсутствии серьёзных потерь у гостей тоже могут повлиять на ход матча», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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