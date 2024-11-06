«Брюгге» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 3.45.

«Брюгге» и «Астон Вилла» сыграют друг с другом в 4-м туре Лиги чемпионов 6 ноября. Да, если сравнивать их статусы, то англичане выглядят фаворитами. Но в последнее время подопечные Эмери зачастили с неудачами. Так что я уже не сильно уверен в их успехе тут.

Сейчас у «Астон Виллы» идёт серия без побед из трёх встреч. Началось всё с ничьей с «Борнмутом» (1:1). Казалось, что это исключение, просто у «львов» тяжёлый график. Но неудачи продолжились. Сперва «львы» проиграли явно более слабому «Кристал Пэласу» в Кубке лиги (1:2), а затем и вовсе были разгромлены «Тоттенхэмом» в чемпионате (1:4).

Теперь в Премьер-лиге позиция у «Виллы» не такая прочная — шестая строчка. Да, вышестоящие команды пока сильно от неё не отрываются. Но всё же надо снова начать выигрывать «львам». Тем более что до этой серии они выглядели очень прилично, обыгрывали даже сильных соперников, таких как «Бавария в ЛЧ, например — 1:0.

У «Брюгге» обратная ситуация. В еврокубке пока тяжело назвать его выступления хорошими — два поражения и одна победа. Победа была над равным противником, «Штурмом» (1:0), а вот уступали бельгийцы более сильным «Милану» (1:3) и «Боруссии» Дортмунд (0:3). Зато в других недавних встречах чёрно-синие только выигрывали — в домашних турнирах у них идёт серия без проигрышей из шести матчей, четыре победы и две ничьих. В таблице «Брюгге» идёт вторым сейчас.

Я тут жду тяжёлую игру. «Астон Вилла» находится в небольшом упадке. Сейчас вряд ли у неё получится провести доминирующую игру, если учитывать и последние успехи «Брюгге», который сейчас ещё и дома играет. Так что я в их паре больше склоняюсь к ничьей, на которую и предложу поставить за 3.45», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».