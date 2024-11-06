«Штутгарт» — «Аталанта»: ставка Эльвина Керимова на игру 4-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Штутгарт» — «Аталанта».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.74.

«Штутгарт» и «Аталанта» сыграют в 4-м туре Лиги чемпионов. «Швабы» в чемпионате на выходных провели слабый матч с «Байером», должны были проигрывать. Но просто повезло, соперник не реализовал моменты – нулевая ничья в итоге.

Но в целом «Штутгарт» в хороший свой день в состоянии показывать классный футбол, как он это делал в Турине, например. Тогда абсолютно по делу победили немцы, много моментов создали, должны были больше гола забивать, в прессинге они просто разрушили игру команды Мотты. Свою игру «швабы» строили и комбинировали, разнообразно создавали моменты. В общем, «Штутгарт» в большом порядке был в том матче.

Если говорить о Лиге чемпионов, то в целом хороший отрезок был у «Штутгарта» в первом тайме против Мадрида, но в итоге ему клуб проиграл. Но по игре немцы не были хуже. Не лучший матч они выдали дома со «Спартой», надо признать. Вот там уже «Спарта» запрессинговала противника, «Штутгарт» так и не смог поймать свою игру. Теперь у немецкой команды четыре очка. В чемпионате всё пока не очень стабильно у неё, не очень хорошо. Но это нормально для команды, которая потеряла целую группу ключевых игроков.

«Аталанта» — очень опасный, конечно, соперник. Она в форме отличной, в состоянии бороться за самые высокие места в Серии А. «Аталанта» не смогла обыграть «Селтик» в Лиге чемпионов, но должна была выигрывать, по игре моментов было много. Бергамаски также создали проблемы «Арсеналу». Команда Гасперини вообще всем создаёт проблемы в своём персональном прессинге.

Думаю, что в связи с этим могут быть сложности для «Штутгарта». Может это напомнить даже чем-то финал Лиги Европы, когда «Аталанта» играла против «Байера». «Штутгарт» — тоже команда, которая любит сама строить свою игру позиционно, она владеет мячом. В том финале «Аталанта» своим персональным прессингом смогла разрушить игру «Байеру». Возможно, сделает она это и сейчас.

Но игра в Германии. «Аталанта» своим прессингом игру откроет, «Штутгарт» тоже сыграет открыто, смело, с высокой линией защиты. Так что тут всё располагает к тому, что это будет открытая игра. Поэтому возьму комбинированную ставку – обе забьют и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.74», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».