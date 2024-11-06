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«Бавария» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 6 ноября

«Бавария» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 6 ноября
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.76.

«Бавария» не очень удачно начала Лигу чемпионов. В трёх матчах у подопечных Венсана Компани всего три очка. Мюнхенцы сначала дома разгромно обыграли загребское «Динамо» (9:2), а затем в гостях уступили «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом «красные» уверенно выступают в национальном чемпионате, находясь на первом месте в турнирной таблице. По-прежнему в матче с «Бенфикой» не смогут выйти на поле травмированные Павлович и Станишич.

У «Бенфики» дела с результатами в Лиге чемпионов обстоят несколько лучше. В активе португальцев две победы – над «Црвеной Звездой» (2:1) и «Атлетико» (4:0). Затем последовало поражение от «Фейеноорда» (1:3). В чемпионате Португалии «Бенфика» занимает третье место, набрав 22 очка в девяти матчах.

«Баварии» нужны победы на европейском уровне. И если в гостях они играют неважно, то дома способны показывать свой лучший футбол. Поставим на то, что «Бавария» выиграет этот матч с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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