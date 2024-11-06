«Црвена Звезда» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч в Белграде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 9.00.

«Црвена Звезда» и «Барселона» сойдутся в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Тут, думаю, исход всем очевиден. Но, я думаю, разгрома от каталонцев ждать не стоит. Они спокойно проведут игру, забив пару мячей и всё.

«Барселона» с недавних пор закрепилась в статусе главного фаворита Ла Лиги и Лиги чемпионов. Одержала она две важнейшие победы — 4:0 с «Реалом» в Примере и 4:1 с «Баварией» в еврокубке. Оба раза уверенно выигрывала команда Флика, умно играла, тактически справлялась с соперниками.

Стоит ли говорить, что других, более слабых противников в последнее время тоже сине-гранатовые обыгрывали, часто много забивая. С приходом Флика клуб стал очень уверенно выступать, при этом высоко защищаясь. Стабилен Левандовски, результативен и важен Ямаль, Ольмо прекрасно вписался в команду.

Конечно, про «Црвену» тоже стоит сказать. Клуб имеет противоположные результаты в ЛЧ и в сербской лиге. Так, в еврокубке он пока только проигрывал — «Бенфике» (1:2), «Интеру» (0:4) и «Монако» (1:5). Зато в домашнем чемпионате у коллектива идут сплошные победы, причём дважды с тем же счётом 5:1 выигрывала «Црвена» недавно.

Но всерьёз учитывать тут успехи «Црвены» в чемпионате Сербии не стоит. Матчи в ЛЧ показывают реальную картину. Клубу повезёт, если он хотя бы за 1/16 финала зацепится. Впрочем, это вопрос на будущее. Сейчас же хозяевам точно не на что рассчитывать. «Барса» намного сильнее, сейчас она ещё и уверена в своих силах.

Но не думаю, что станут тут сине-гранатовые много сил тратить. Они в любом случае должны выигрывать. Жду небольшого счёта, 2:1, например, — коэффициент 9.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».