«Интер» — «Арсенал»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч ЛЧ

6 ноября в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» примет «Арсенал». Матч в Милане стартует в 23:00 мск. У каждого клиента БЕТСИТИ есть возможность получить к данному матчу фрибет до 2000 рублей за регистрацию:

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«Интер» неплохо идёт по дистанции внутреннего первенства. В чемпионате Италии миланцы входят в число команд, которые находятся в турнирной таблице среди лидеров. У «нерадзурри» крепкий состав.

Однако на международной арене итальянцам предстоит сложное испытание в лице «Арсенала». Канониры продолжают борьбу за чемпионский титул в Англии и неплохо выглядят в Лиге чемпионов. В коллективе Микеля Артеты исправно работает линия нападения. Особенно выделяется Букайо Сака, ставший самым молодым игроком в истории клуба, которому удалось забить 50 голов в АПЛ.

Нас наверняка ожидает равный и упорный матч. В Лиге чемпионов соперники демонстрируют идентичные результаты. После трёх стартовых туров в активе обеих команд ни одного поражения и по семь из девяти возможных набранных очков. Более того, команды отлично действуют в обороне и ещё ни разу не пропустили в рамках турнира.

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