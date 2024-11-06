«Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз на матч 7 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.48.

«Кэпиталз» показывают агрессивный, качественный и быстрый хоккей. Они проиграли только 3 из 11 встреч. Дважды подопечные Спенсера Карбери уступили на выезде, дома потерпели поражение в первом матче сезона с «Нью-Джерси» (3:5), когда у тренера ещё не была отлажена бо́льшая часть механизмов.

В последних четырёх встречах Овечкин забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. Он был признан первой звездой недели в НХЛ. У россиянина прекрасная сыгранность с Алексеем Протасом и Диланом Строумом. Периодически этому трио помогают забивать другие хоккеисты «Кэпиталз», также пребывающие на подъёме.

У «Нэшвилла» всё далеко не так гладко, как у «Вашингтона». С трудом верится, что команда сможет добыть путёвку в плей-офф. Она располагается на предпоследнем месте в Центральном дивизионе. «Предаторз» отвратительно начали сезон. Они выиграли только 4 из 12 матчей.

Причём победили подопечные Эндрю Брюнетта испытывающие серьёзные проблемы команды, которые либо ослаблены травмами, либо никак не найдут свою игру. В последних трёх встречах «хищники» одолели «Колорадо» (5:2), а уступили «Лос-Анджелесу» (0:3) и «Эдмонтону» (1:5).

Примечательно, что матч с «Нэшвиллом» пропустил лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Даже несмотря на его отсутствие, «Предаторз» умудрились проиграть разгромно. У них очень плохое соотношение заброшенных и пропущенных шайб. Всего «Нэшвилл» забил 29 голов, что является одним из худших показателей в лиге.

Поставить на то, что «Вашингтон» победит «Нэшвилл» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48. «Кэпиталз» в последней встрече уступили «Каролине» (2:4), из-за чего спустились на четвёртую строчку в Столичном дивизионе. Поражение должно не выбить их из колеи, а подстегнуть.