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ЦСКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в дерби КХЛ

ЦСКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в дерби КХЛ
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7 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА будет играть со «Спартаком» на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Начало – в 19:30 мск. Московские клубы подходят к дерби с серией из трёх побед.

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Букмекерские конторы не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей.

При этом шансы красно-белых также оценили в 2.45. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Заключить пари на итоговую победу любой из команд предлагается за 1.95.

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