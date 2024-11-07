ЦСКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.90.

Красно-синие набирают очки в восьми встречах подряд. С одной стороны, это очень хороший показатель. Но с другой — четыре матча завершились поражениями за пределами основного времени. ЦСКА уступил «Автомобилисту» (3:4 Б), минскому «Динамо» (4:5 ОТ), СКА (4:5 ОТ) и «Сочи» (3:4 Б).

После этих матчей армейцы одержали три победы подряд. Они обыграли «Амур» (7:0), «Куньлунь» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (3:1). Отметим, что встреча с нижегородцами прошла ещё 29 октября. Восьмидневный отдых может пойти как на пользу, так и во вред.

«Спартак» медленно, но верно идёт к цели. Конечно, игра красно-белых в нападении уже не такая настырная и агрессивная, как в прошлом сезоне. Однако чаще причина не в том, что красно-белые мало забивают, а в том, какие ошибки они допускают в обороне. Если немного доработать защиту, то команда сможет добывать результаты намного лучше.

Подопечные Алексея Жамнова выиграли последние пять из семи встреч. Уступили они «Адмиралу» (3:4 ОТ) и СКА (2:5). Победил «Спартак» в матчах с «Авангардом» (6:5), «Амуром» (5:4), «Витязем» (4:3 ОТ) и «Сочи» (4:0 и 3:1). В игре с южанами красно-белые потратили немного сил. Соперник слишком слаб. Поэтому можно сказать, что «Спартак» тоже подходит к матчу свежим.

Между этими командами в текущем сезоне было сыграно уже два дерби. В обоих случая побеждали красно-белые – 4:2 и 3:2 ОТ. У ЦСКА будет большое желание взять реванш. В принципе, сделать это на домашней арене после длительного «отпуска» вполне возможно. Но, скорее всего, не в основное время. Поставить на победу армейцев с учётом ОТ и буллитов можно за 1.90.