«Будё-Глимт» — «Карабах»: эксперты назвали фаворита матча Лиги Европы

7 ноября на стадионе «Аспмюра» в Норвегии состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Карабах». Начало игры — в 20:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 1.55. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Успех «Карабаха» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Букмекеры уверены, что матч «Будё-Глимт» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Если забьют футболисты «Карабаха», сыграет коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.