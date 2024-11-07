«Будё-Глимт» — «Карабах»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Будё-Глимт» — «Карабах».

Ставка: «Будё-Глимт» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.16.

Результаты выступлений в чемпионате Норвегии у «Будё-Глимт» начали ухудшаться. Команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу первенства, но у идущего следом «Бранна» уже столько же очков. Не в последнюю очередь спад на внутренней арене связан с концентрацией на Лиге Европы. Норвежцы победили в сложнейшем матче «Порту» (3:2), сыграли вничью с «Юнионом» (0:0) и обыграли «Брагу» (2:1). Главным героем последней встречи стал Никита Хайкин. Он совершил целых 10 сейвов.

У «Карабаха» немного другая картина. Он стабильно добывает отличные результаты в чемпионате Азербайджана, однако потерпел поражения во всех трёх матчах общего этапа Лиги Европы. Сначала «скакуны» разгромно уступили «Тоттенхэму» (0:3), а затем проиграли «Мальмё» (1:2) и «Аяксу» (0:3).

Во встрече с амстердамцами сразу два ведущих футболиста команды получили красные карточки. На 15-й минуте удаление схлопотал Жулио Ромау, на 79-й — Элвин Джафаргулиев. Предстоящий матч защитник и хавбек пропустят из-за дисквалификаций.

У Гурбана Гурбанова нет возможности компенсировать отсутствие футболистов без потери в качестве. Тренер очень ограничен в ресурсах. У него в составе нет игроков, которые с той же эффективностью обеспечивали бы надёжность в обороне, как Ромау и Джафаргулиев.

В то же время подопечным Гурбанова уже, по сути, нечего терять в Лиге Европы. Отчаяние — тоже сильный мотиватор. «Скакуны» могут забить в предстоящем матче гол или даже два. С результативностью у них дела обстоят неплохо, так что Никите Хайкину нужно глядеть в оба.

Поставить на победу «Будё-Глимт» в грядущем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Класс выступающих за «Карабах» футболистов куда ниже, чем играющих за «Порту» и «Брагу». Если португальским клубам «молния» забила пять мячей, то «скакунам» тем более должна забить много.