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Назван фаворит матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Тоттенхэм»

Назван фаворит матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Тоттенхэм»
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В четверг, 7 ноября, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Противостояние обещает получиться захватывающим.

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Фаворитом встречи считается «Галатасарай»: заключить пари на победу турецкого клуба предлагается с коэффициентом 2.30 (42%), в то время как победа «Тоттенхэма» идёт за 2.88 (34%).

При этом в ничейный исход эксперты верят значительно меньше — коэффициент на равный счёт по итогам 90 минут составляет 4.05 (24%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Турции получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.47.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43 (почти 70% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.50).

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